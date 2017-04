Cividini: la collezione per lʼinverno 2017-18

Il film "Il dottor Živago" di David Lean segnò un'epoca sia dal punto di vista iconografico che musicale, infatti il tema di Lara fu la colonna sonora di una intera generazione.

Il ricordo di quelle immagini che illustrarono in modo così preciso l'estetica della borghesia russa e nel contempo del popolo durante la rivoluzione, filtrate dalla visione contemporanea hanno in un certo modo influenzato la ricerca estetica della nuova collezione, per l'inverno 2017-18 di Cividini.

Il colore viene rubato all'elemento naturale degli abiti borghesi dell'epoca mentre dalla scarsa cromaticità degli abiti popolari deriva l'abbinamento, spesso ruvido, di grigi e neri.

I tessuti morbidi e lussuosi, come velluti stampati, lane morbide e sete, sono la trasposizione in chiave moderna del segno distintivo della borghesia, mentre i panni, le flanelle ed i velluti in tinta unita, retaggio delle classi lavoratrici, influenzano la scelta dei tessuti più basici.

Due anime contrapposte che si armonizzano in modo contemporaneo e ultra chic, per una donna caratterizzata da una spiccata femminilità.