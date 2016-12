Cinzia Rocca: l'inverno 2016-17

Tessuti di prima qualità, linee essenziali ed eleganti, manodopera tutta italiana: sono questi i punti di forza del brand Cinzia Rocca, nato alla fine degli anni '80 dalla Rodel Spa. Masterpiece della linea sono i capispalla, proposti per il prossimo inverno in colori pastello, del tutto insoliti per la stagione fredda, accoglienti e dallo spirito ottimistico. Dai cappotti si sviluppa il total look: capi intramontabili, da riscoprire di anno in anno nel proprio armadio. Cinzia Rocca vanta grandi riconoscimenti all'estero, dove esporta il 90% della sua produzione. Il segreto? Ricerca, esperienza e tanta passione.