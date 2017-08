Cingoli “Il Balcone della Moda”

Una serata sotto le stelle all'insegna del gusto, dello spettacolo e della bellezza, ma anche un'occasione unica per tutte quelle aziende impegnate nel settore della moda, siano esse consolidate o emergenti, che vogliono mostrare in passerella la creatività, la qualità, l'unicità dei loro prodotti. Prendono vita la passione, il talento, il gusto del bello che da sempre contraddistingue il Made in Italy nel mondo.