Ciao Laura.

Ci ha lasciato Laura Biagiotti, la “Regina del cashmere”, "Queen of cashmere", come l'aveva definita il New York Times.

Nei suoi 52 anni di carriera, la stilista romana non si è limitata a disegnare abiti, ma attraverso le proprie creazioni ha sempre cercato di dare vita all'immenso patrimonio artistico e culturale italiano. È questo che l'ha resa una delle poche donne del fashion alla guida del Made in Italy sui mercati globali. Laura Biagiotti è stata infatti la prima griffe italiana a sfilare in Cina il 25 aprile del 1988, a Pechino, e a varcare nel '95 le soglie del Grande Teatro del Cremlino a Mosca.