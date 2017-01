Ciao Franca.

66 anni di passione per la moda, sottile ironia e uno stile sempre impeccabile e molto personale. E' morta Franca Sozzani.

Nata a Mantova, si laurea a Milano in Lettere e filosofia. A 25 anni, dopo un matrimonio lampo durato 3 mesi, scopre la sua grande passione: la moda. E la scalata verso l'Olimpo del fashion system è fulminea. Nel 1980 già dirige una rivista femminile, “Lei”, nel 1983 dirige anche la versione maschile, “Per lui”.

E' il 1988 l'anno che segna la sua carriera. Franca Sozzani approda alla direzione di Vogue Italia, che da allora non lascerà più.

Definire un “femminile” la sua rivista è assolutamente limitante, così come considerarlo solo un magazine di moda.

Sotto la sua guida ha saputo toccare tanti aspetti della società. Dalla lotta all'AIDS, che l'ha vista da sempre in prima linea, alla sensibilizzazione contro il razzismo, fino alla violenza contro le donne. Non c'è tema che Franca Sozzani non ha voluto toccare.

Sotto la sua guida Vogue Italia ha ospitato grandi fotografi come Bruce Weber, Peter Lindberg, Steven Meisel, ma anche firme prestigiose.

Nel 2014 è stata nominata anche ambasciatrice Onu per il programma alimentare.