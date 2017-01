CIAO ANGELO

Si è spento “l'ingegnere della maglieria”, Angelo Marani, uno degli interpreti più eclettici del made in Italy.

Non solo stilista, ma anche imprenditore, nato e cresciuto nel cuore dell’Emilia. Da sempre affascinato dalla moda e dall’arte, amante della natura e della sua terra, ha fondato giovanissimo la Marex, azienda verticalmente integrata dove ogni passaggio produttivo viene realizzato all’interno. Alla spiccata passione per l’arte si è aggiunto l’amore per la sperimentazione che è alla base dell’innovazione: modificare gli strumenti meccanici oppure recuperare vecchie macchine dando loro nuova vita.

“La moda è il senso del bello” amava ripetere lo stilista di Correggio, oggi conosciuto in tutto il mondo come simbolo del vero Made in Italy.