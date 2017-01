Christian Pellizzari: la collezione per lʼautunno-inverno 2017-18

All’inizio degli anni '30 ad Hollywood si imponeva tra le star un nuovo stile di decoro delle sontuose ville di Beverly Hills. William Haines e Dorothy Draper tra i maggiori interpreti dello stile, ricreavano un nuovo ideale di bellezza, rubando gli elementi più eccessivi del barocco italiano ed europeo e ricolorandolo con toni sgargianti e kitsch. I pezzi di arredo erano sovradimensionati per esprimere al massimo ricchezza e successo dei proprietari delle ville stesse. Le star dell’epoca trascorrevano il loro tempo tra Hollywood e le isole Hawaii. Questo stile massimalista prende il nome di Hollywood Regency, ed è da questi elementi, oggi decadenti, che Christian Pellizzari prende spunto per la sua nuova collezione Autunno Inverno 2017/2018, reinterpretandoli con ironia e in chiave moderna e contemporanea.

Tutto gira intorno agli elementi iconici dello star system della Golden Age di Hollywood. Gli animalier, i satin i luccichii i preziosi broccati tapestry vengono re-mixati in modo contemporaneo. Ogni elemento gioca con tessuti classici del guardaroba tradizionale e sartoriale maschile e con nostalgiche stampe di paesaggi hawaiani.

L’uomo nasce dalla sartoria classica e dal mondo delle uniformi militari, e si sviluppa proponendo nuove field jacket, camicie over imbottite, pantaloni cargo dai volumi contemporanei e rilassati, pensati con cappotti uniforme. Gli abiti si colorano di tinte solide in color block, dal rosa al rosso carminio, utilizzato anche sui completi doppiopetto a stampa check geometrico o principe di Galles in cotone, che apportano un allure più rilassata e contemporanea.

Per la sera i codici iconici di Hollywood vengono presentati nuovamente nelle diverse sfaccettature degli jacquard lurex oro e nero, e con giacche paillettes abbinate a pantaloni dal taglio oversize o slim.