Chanel: Paris in Rome 2015/16

Il tailleur iconico si riveste di una "galon pellicule” e si declina come abito trompe-l'œil o in versione tre pezzi: giacca, gonna dritta e pantalone a sigaretta. Gli abiti in tweed al ginocchio e le gonne midi sono avvolti in piccole mantelle. In questo guardaroba italo-francese la seta plissée e le piume che ornano abiti, gonne, camicette e fodere di cappotti sono decorate da motivi che ricordano i marmi romani e arricchite da ricami a “farfalla”. Per la sera, la silhouette è ultra-femminile e di un'eleganza assoluta. Come vestaglie in pizzo ricamato di tulle, fodere di velluto plissé o camicie da notte in crêpe georgette e guipure, gli abiti sono infinitamente delicati. Al termine della sfilata, le boutique, i negozi, i ristoranti e i caffè hanno animato la serata. Gli invitati, comparse e modelle sono diventati allora i protagonisti di un film in bianco e nero sulle note di cantanti liriche e di strada. La serata si è chiusa infine con le performance del DJ Paolo di Nola e dei Pachanga Boys. All'evento hanno partecipato le ambasciatrici di CHANEL Kristen Stewart, Anna Mouglalis e Zhou Xun, le attrici Rooney Mara, Geraldine Chaplin, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Kasia Smutniak, Alessandra Mastronardi, Valeria Bilello, Matilde Gioli e S.A.R. la Principessa di Hannover