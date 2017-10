Chanel: la collezione per lʼestate 2018

Il Grand Palais si trasforma in un paesaggio immaginario con cascate spettacolari, per presentare la collezione Prêt-à-Porter Primavera-Estate 2018 di Chanel. Karl Lagerfeld immagina per la nuova stagione una palette nei toni acidi del blu e del verde pastello, in bianchi luminosi e tessuti iridescenti. La collezione, eterea, gioca sugli abbinamenti sottili e sui contrasti tra corto e lungo, sulle linee pulite e sulle forme leggere. La silhouette strutturata e definita dalle ampie spalle si addolcisce grazie alla morbidezza delle linee. Il tweed è protagonista, abbinato alla pelle su brassière e minigonne, in patchwork sui mini abiti e illuminato da fili di lurex sui robe-manteau. La giacca del tailleur s’indossa con un pantalone capri, l’abito dalle impunture geometriche o gonne corte dagli orli con ricami intrecciati. Le bluse oversize in chiffon bianco allacciate da foulard scivolano sulle minigonne. Gli abiti corti o lunghi, per il giorno e per la sera, giocano tra gli effetti dei raffinati tessuti, dal pizzo froissé allo chiffon goffrato con applicazioni di cristalli, fino alla seta plissettata, avvolgendo la silhouette tra delicate sfumature pastello o tonalità più vivaci. Frange, volants, drappi di seta disegnano una linea tutta in movimento. Il PVC trasparente fa la sua comparsa su tutte le silhouette: pagliette, cappucci, cappe, guanti senza dita, scarpe e stivali alti per affrontare le pioggerelle primaverili e gli acquazzoni estivi. Più borse indossate insieme, ognuna con la sua cover protettiva in PVC.

La borsa GABRIELLE CHANEL per questa stagione è realizzata in gomma o pelle verniciata mentre la borsa BOY è in PVC iridescente. L’11.12 è impreziosita con paillettes, le clutch sono in plexiglass di cristallo, pietre preziose o bordate di paillettes per magnifici giochi di luce. Le sport bag sono in tela rivestita e riportano la stampa del logo e le camelie, mentre le borse shopping oversize in nylon goffrato sfilano nelle tonalità del blu e del rosa.

Chiffon, seta e pizzo abbracciano i colori minerali evocando l'allestimento di acqua e roccia. I blu sfilano in sequenza: denim blu laguna insieme al vinile blu cristallino; tweed blu turchese combinato con chiffon di seta stampato nelle sfumature delle tonalità del blu e del bianco.

Tra i vari ornamenti protagonisti della collezione, le perline impreziosiscono ogni look. Trasparenti o iridescenti, si moltiplicano ad ogni passaggio delle modelle. Questi fiumi di perle sono un tributo allo stile personale di Gabrielle Chanel. Indossati in strati, lunghezze e dimensioni casuali, catturano la luce e illuminano i materiali. Orecchini traslucidi sono modellati come una goccia d'acqua o impreziositi da piccole perline; bracciali multifilo, collane di perle nelle tonalità del blu e una cintura-gioiello illustrano le infinite possibilità di applicazione delle perline.