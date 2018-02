Chanel: la collezione Haute Couture per lʼestate 2018

La primavera si veste dei fiori più belli. E così, per la collezione Haute Couture per l'estate 2018, Karl Lagerfeld trasforma il Grand Palais in un giardino romantico, avvolto da rose rampicanti, edera e gelsomino, con tanto di fontana al centro.

La donna CHANEL sboccia da strati e strati di tulle di seta, chiffon e organza, arricchiti da ricami floreali in paillettes, perline, pietre e strass. Le piume le accarezzano le spalle o le caviglie.

La sua femminilità si esprime attraverso una palette di colori dai toni delicati: rosa tenero, corallo, limone glassato, menta, grigio e pallido taupe, che si alternano a nuances più intense tra cui nero, argento scintillante, inchiostro, fucsia e blu elettrico.

Sotto i primi raggi di sole, l'iconico abito di tweed diventa rosa pallido o bianco. La giacca a trapezio è definita da un colletto morbido, le maniche sono a kimono, le spalle arrotondate.

Le gonne degli abiti si aprono per rivelare un raso color block che contrasta con la morbidezza del tweed intrecciato.

Le linee si sovrappongono, in una cascata di ricami floreali e pieghe.