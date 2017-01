Chanel: lʼHaute Couture per lʼestate 2017

L'ambiente in stile Art Déco dello storico atelier di Rue Cambon 31 e il gioco di luce sugli specchi che decorano le pareti della famosa scalinata progettata da Gabrielle Chanel, hanno ispirato il set per la sfilata Haute Couture della Primavera-Estate 2017.

Un enorme cilindro ornato con una miriade di specchi è al centro della scena, mentre il pavimento viene interamente nascosto da specchi di vetro fumé, che richiamano l'iconico effetto trapuntato, così tipico di Chanel. E' questa l'ultima trasformazione del Grand Palais a Parigi.

Filo conduttore della collezione è una tavolozza di tinte delicate, illuminate da note metalliche. Le silhouette sono impeccabili: minimali e dal punto vita rialzato e messo bene in evidenza da alte cinture scintillanti. I toni pastello del beige, rosa, giallo, verde e blu, insieme con i grigi e bianchi, si combinano con tocchi d'argento, paillettes e colori brillanti per un look fresco e molto giovane. Delicati drappeggi appaiono sugli abiti, mentre sotto scintillanti cappotti in tweed, gonne a pieghe e abiti in tonalità pallide creano contrasti molto interessanti.

Per la sera, gli abiti sono preziosissimi. Organza, taffetà, pizzo, tulle, jacquard, e georgette sono ornate da ricami preziosi e piume ricercate. Un'eleganza impeccabile e senza tempo.