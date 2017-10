5 febbraio 2016 Chanel: l'Haute Couture per l' estate 2016 Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne e tante altre star nel parterre

13:04 - In un giardino zen, sfila la donna couture disegnata da Karl Lagerfeld per l'estate 2016 di Chanel. Protagonista assoluto il beige, che come ricorda il designer è da sempre uno dei colori chiave della maison. " Negli anni '20 Coco Chanel era soprannominata la regina del beige", e allora, eccolo reinterpretato questa volta in chiave ecologica. Eh si, perchè le collezioni Chanel sono da sempre specchio dei tempi, e così il beige diventa la chiave di lettura per portare, per la prima volta, in una passerella di Alta Moda, lavorazioni speciali, che fondono elementi classici della sartoria, come pizzi, tweed e satin, con altri inediti come il legno.

Lavorazioni magistrali, dettagli preziosi, texture completamente realizzate a mano, da zero, da abili artigiani.

La collezione di Haute Couture di Chanel è contemporanea, delicata e essenziale.