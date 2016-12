In occasione dell'evento Women's Empowerment Principles (WEPs) 2016, tenutosi presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York, L'Oréal è stata nominata tra i cinque vincitori del CEO Leadership Award 2016.





Jean-Paul Agon, Presidente e CEO di L'Oréal, è stato premiato per il suo comprovato impegno in questo ambito e l'adozione di politiche volte a migliorare e rafforzare il ruolo della donna all'interno dell'azienda, del mercato del lavoro e della comunità. L'Oréal si è aggiudicata il riconoscimento “WEPs Benchmarking for Change CEO Leadership Award” per la sua significativa attività di reporting basata su dati, indicatori e informazioni qualitative che permettono di monitorare i progressi verso la parità di genere a tutti i livelli aziendali.





Jean-Paul Agon ha dichiarato: “Riconosciamo il ruolo vitale della donna nella società e siamo convinti che l'effettivo rafforzamento di tale ruolo sia un fattore chiave del progresso. Siamo altrettanto consapevoli di come la disparità di genere sia ancora profondamente radicata in molte società. Questo deve cambiare. I Women's Empowerment Principles offrono una road map precisa e attuabile, volta a delineare e gestire congiuntamente questa complessa questione. Misurare ciò che facciamo è importante per poter comunicare eticamente con integrità e trasparenza i traguardi che raggiungiamo, ma anche le sfide che dobbiamo affrontare”.