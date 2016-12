Céline: la collezione per lʼAutunno-Inverno 2016

Look fluidi e rilassati nella collezione Céline. Autunno-Inverno 2016. Phobe Philo vuole che la maison abbia un diverso allure, più attuale e cool allo stesso tempo.

Tagli moderni e proporzioni over: la passerella è piena di outfit adatti alla vita di tutti i giorni.

Diversi capi perdono la propria funzione primaria. Gli abiti drappeggiati diventano top da indossare con pantaloni extra large con orli lunghissimi . Nella gamma dei capispalla, i cappotti risultano soffici e avvolgenti e sono dotati di mantelline arricciate sul dorso.

Camicie da portare lunghe sulle linee palazzo, scamiciati in contrasto con i dolce vita in cashmere e maxi maglie fascianti diventano gli elementi must have del guardaroba di ogni donna indipendente e attiva.

La leggerezza dei look viene enfatizzata dai sandali piatti e dalle borse morbide da portare legate al polso.