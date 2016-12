Carlo Capasa confermato Presidente della Camera della Moda Italiana

L'Assemblea ordinaria dei Soci CNMI ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

Carlo Capasa è stato confermato Presidente e Consigliere delegato.



I consiglieri eletti per il biennio 2016-2018 sono:

1. PATRIZIO BERTELLI - PRADA SpA

2. LAVINIA CIGNA BIAGIOTTI - BIAGIOTTI GROUP SpA

3. MARCO BIZZARRI - GUCCIO GUCCI SpA

4. CARLO CAPASA - CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA

5. BRUNELLO CUCINELLI - BRUNELLO CUCINELLI SpA

6. JACOPO ETRO - ETRO SpA

7. GIOVANNA GENTILE FERRAGAMO - SALVATORE FERRAGAMO SpA

8. MASSIMO FERRETTI - AEFFE SpA

9. LUIGI MARAMOTTI - MAX MARA FASHION GROUP Srl

10. ANGELA MISSONI - MISSONI SpA

11. RENZO ROSSO - OTB SpA

12. STEFANO SASSI - VALENTINO SpA

13. CARLA SOZZANI - DIECI Srl

14. MARIA LUISA GAVAZZENI TRUSSARDI - TRUSSARDI SpA

15. ERMENEGILDO ZEGNA ERMENEGILDO - ZEGNA HOLDITALIA SpA



Al consiglio, si aggiungono i Presidenti Onorari Mario Boselli e Beppe Modenese.



Il Presidente Carlo Capasa ha presentato la sua relazione, raccontando i lavori svolti nell'ultimo anno. Ha iniziato ringraziando il Comitato strategico e il Consiglio Direttivo di Camera Nazionale della Moda Italiana, oltre che tutti gli Associati e lo staff, per aver contribuito con il loro importante lavoro alla vita dell'Associazione.



Per CNMI questo è stato un anno significativo, con importanti riconoscimenti per i traguardi raggiunti. I progetti per il futuro sono in linea con il percorso iniziato per continuare a lavorare sui quattro pilastri di CNMI: sostenibilità, digitalizzazione, rapporti istituzionali, giovani e nuovi marchi, oltre che all'organizzazione delle settimane della moda.

Tra gli obiettivi principali continua il lavoro di coordinamento con le altre Camere della moda, su calendari, sostenibilità e nuovi brand.

Per quanto riguarda la sostenibilità, l'obiettivo è che venga riconosciuta come un vero patrimonio dei brand italiani, dal momento che, attualmente, Camera Nazionale della Moda viene considerata il capofila a livello mondiale sul tema. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie ai risultati del Tavolo di Lavoro, intorno al quale sono stati riuniti i più importanti brand, oltre che le altre associazioni Altagamma, Federchimica, Associazione Tessile e Salute, UNIC e Sistema Moda Italia.



Sul tema dei giovani talenti sono stati lanciati durante quest'anno tre progetti: Milano Moda Graduate, che così giunge alla sua seconda edizione, una due giorni organizzata il 28 e 29 Giugno 2016 e dedicata ai giovani che escono dalle più prestigiose scuole di moda italiane, Fashion Hub Market, il progetto dedicato ai giovani stilisti emergenti che rappresenta un'importante occasione di visibilità, networking e business e che sarà presente per la prima volta in questa edizione di Milano Moda Uomo con la dicitura di Men's Hub, in collaborazione con Vogue Talents, e, infine, il Fashion Lab, realizzato in partnership tra Unicredit e Camera Nazionale della Moda Italiana, il cui l'intento è quello di supportare concretamente marchi Made in Italy, offrendo loro un percorso di formazione, mettendoli in contatto con esperti di amministrazione, finanza, buyer e giornalisti e dando loro un'importante vetrina e la possibilità di vendere le proprie collezioni, grazie ad accordi con department store. E alla fine del percorso, per quelli che ne avessero bisogno, la possibilità di mettersi in contatto con una serie di investitori istituzionali.



CNMI ha il desiderio di continuare a supportare i nuovi progetti sui giovani, così da poter facilitare, da una parte, la crescita di coloro che si sono appena inseriti nel Fashion System e, dall'altra, di poter sostenere la nascita e l'ingresso nel mercato dei nuovi brand. A questo proposito, l'intento è quello di chiedere fin da ora alla prossima giunta comunale, qualunque essa sia, di mettere a disposizione di CNMI un hub permanente per ospitare i giovani designer, come per altro già accade nelle città di Londra e New York.



Un'ulteriore sfida sarà quella di implementare la digitalizzazione. A questo proposito, la Camera Nazionale della Moda Italiana vuole lanciare una proposta per armonizzare i sistemi operativi della filiera, che oggi non consentono di interfacciarsi in maniera semplice. L'intento è quello di continuare sulla strategia della digitalizzazione e della comunicazione. Il digital sarà anche uno dei temi principali di "Crafting the Future of Fashion", il primo Summit organizzato da CNMI, che avrà luogo il prossimo 21 giugno.



Che il mondo della moda stia vivendo un momento di forti cambiamenti è sotto gli occhi di tutti, e ne è una forte dimostrazione la partecipazione del Primo Ministro Matteo Renzi alla cerimonia inaugurale della settimana della Moda di Milano di Febbraio. Sulla scia di questa innovazione, CNMI sta realizzando un progetto molto importante con il Mise: il prossimo settembre, in occasione di Milano Moda Donna, verrà inaugurata una mostra sull'artigianato innovativo in Italia.



Durante i lavori dell'Assemblea è stato inoltre approvato il bilancio dell'Associazione e sono state ridotte di un ulteriore 10% le quote sociali per le aziende con fatturato superiore a 50 milioni di Euro, già ridotte del 20% in corso d'opera.