CARACTÈRE inaugura il suo primo flagshipstore in Piazza della Scala.

Ed è proprio per la volontà di dare giusto tributo a questa storia e a questo atteso ritorno nel cuore di Milano, che Caractère ha creato la capsule collection Caractère Heritage. “E’ una collezione esclusiva costituita da capi iconici” sottolinea Stefano Depentor, Brand Director di Caractère. “Una rivisitazione in chiave moderna dei capi che hanno fortemente caratterizzato il brand nel corso degli anni, tra cui quelli indossati da testimonial e brand ambassador d’eccezione. Il giusto tributo per un brand italiano dallo spirito internazionale per donne di carattere, che esprime contemporaneità, stile, originalità e passione.

La collezione è composta da 12 capi e 3 accessori (stivale, borsa iconica e collo di pelliccia) realizzati in materiali preziosi come il puro cashmere nelle maglie, la lana alpaca per i cappotti, la pelle e il montone tutto naturale, la seta nella camicia e per l’abito. Tutto rigorosamente made in Italy”.

La nuova location rappresenta uno spazio unico ed esclusivo. Un luogo dove una luce straordinaria guida ed accoglie le clienti, attraversando le 8 vetrine che si affacciano su Piazza della Scala. Uno spazio architettonico senza tempo nel quale design e materiali contemporanei si fondono a sottolineare il saper fare italiano. Qui il marmo dialoga con i velluti, le superfici ottonate, il vetro e il legno, in uno scambio continuo di prospettive e punti focali. Una interpretazione dello spazio che si riconnette con il luogo e la sua storia, l’arte e la moda.

Questo evento è il primo di una serie di appuntamenti dedicati alle “donne di carattere”, che si susseguiranno nel tempo, trasformando il nuovo flagship store Caractère in un luogo dove queste donne potranno incontrarsi e raccontarsi. Donne che si sono distinte nelle loro attività attraverso una forte identità, il loro modo di approcciare il lavoro, la loro passione… donne di carattere.

Il primo appuntamento prevede la presenza di Rosalba Piccinni, ovvero la “Cantafiorista”: artista, creativa, cantante, donna eclettica che ha saputo trasformare il mestiere di fioraia in qualcosa di più evoluto, realizzando il sogno di unire le proprie passioni per fiori, cibo e musica in un unico progetto. Un esempio di storytelling noto sul territorio, che Caractère ha voluto mettere in primo piano. “Questa inaugurazione” conclude Hans Hoegstedt, AD di Miroglio Fashion, “rappresenta un ritorno in grande stile, fortemente voluto dall’azienda in quanto in questi anni ci sono giunte migliaia di richieste dai media e dalle nostre clienti. Sentivamo il bisogno ed il dovere di dare una risposta forte, concreta e convincente e penso che meglio di così non sarebbe potuto essere. Un bel segnale per l’azienda che ci rende tutti orgogliosi. Oggi a Milano Caractère torna ad avere una ‘casa’ ed uno spazio importante dove potersi raccontare al meglio attraverso il proprio stile, l’originalità della collezione e della passione italiana nel prêt-à-porter”.