Sensuale, minimal e molto Calvin Klein. E' così la donna disegnata da Francisco Costa per l'estate 2016. Tagli rigorosi, sete liquide, volumi precisi e scultorei. Le linee sono allungate e asciutte, le silhouette sono femminili e sofisticate.

E i colori? Si passa dal nero al bianco, passando per delicate stampe floreali appena accennate.

Abbandonati tacchi e affini, ai piedi si portano comode sleep-on dalle suole in gomma, l'accessorio ormai immancabile per ogni fashionista.

Per la sera la donna griffata Calvin Klein Collection si fa brillante, grazie a catenine tintinnanti e paillettes delicate che ricoprono tutto.

E' una seduzione minimal, fatta di dettagli e di scelte precise. Una donna sicura di sé e sempre incredibilmente cool.