Calvin Klein: l'Uomo per l'Estate 2016

La nuova collezione Uomo Calvin Klein per la prossima Primavera - Estate 2016 è un interpretazione dinamica della moderna semplicità americana. E così ecco la versione 2.0 del classico jeans e t-shirt, reinterpretato in chiave innovativa dalla creatività, tutta italiana, di Italo Zucchelli.

E' una linea di abiti sportswear tradizionali, arricchiti e modernizzati con elementi tecnici modificabili.

Le camicie e i pantaloni sono caratterizzate dalla presenza di elementi in velcro, su tasche e cinghie, mentre il jersey laminato, il nylon metallizzato e divertenti stampe “palma” sono riservati alle t-shirt.

Vera novità sono i jeans e le giacche in denim, reinterpretati in jacquard, per riproporre il classico americano in una chiave più moderna.

La palette di colori si rifà a tonalità naturali come il tiglio, il bosso, il bianco e nero che formano la solida base della collezione. Mentre sprazzi di ibisco, oro e argento accendono e vivacizzano le camicie.

A completare gli outfit ci pensano gli accessori : occhiali a lente unica, borse e visiere con dettagli in Velcro. Ai piedi, invece, si indossano sandali in morbida pelle con doppi cinturini, alti o bassi, da abbinare ad una innovativa calza sportiva.

E non finisce qui , Calvin Klein sceglie la star del pop Sia, per far ballare tutti i suoi ospiti all'esclusivo party post-show.