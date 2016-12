Calvin Klein, l'uomo per l'estate 2015

In passerella sfila uno stile sportivo e casual. Per la collezione primavera - estate 2015, l'uomo di Calvin Klein sceglie le stratificazioni: canotte, maglie e shorts si sovrappongono abilmente. Le linee morbide e fluide delle camicie contrastano con i pantaloni e le canottiere. Tra i materiali dominano il jersey, la pelle, il pvc e il cotone tecnico. La palette si tinge di tonalità cupe e neutre, accostate ad accenti di giallo, arancione e rosso: tinte prettamente estive che ritroviamo intatte in bomber, casacche e giacche effetto plastica trasparente. Il bordeaux e il nero con un tocco di violaceo, sono invece riservati alle impeccabili giacche a doppio petto e a due bottoni. Ai piedi i modelli indossano scarponi dall'aspetto massiccio: sneaker ispirate al mondo del trekking, in pelle e nelle varianti cromatiche del cipria, del bianco, del nero e del marrone. Sono questi gli ingredienti fondamentali della collezione Calvin Klein Uomo, che reinterpreta, secondo il proprio dna, tutte le migliori tendenze della stagione.