Cadica: lʼAutunno-Inverno 2018

C'è anche Cadica all’edizione Autunno/Inverno 2018 di Milano Unica , il salone internazionale dei tessuti e degli accessori per abbigliamento.

Con sedi in Italia, India, Cina, Hong Kong, Romania, Turchia e Usa, Cadica è l’azienda italiana leader e una delle più innovative al mondo nella realizzazione di etichette, cartellini, patch, badges e packaging per i più importanti brand internazionali di moda : prodotti unici ed esclusivi, capaci di trasmettere i valori distintivi del brand e rafforzare la sua riconoscibilità, in linea con le tendenze del settore fashion.

A Milano Unica, Cadica presenta in anteprima tutte le novità della sua collezione, che quest’anno si arricchisce di capsule sempre più specifiche e contraddistinte da stili diversi , per incontrare i gusti di diversi target di clientela.

“ La nuova collezione di Cadica è frutto di un grande investimento in ricerca di materiali e tecnologie innovative, e trae ispirazione da tendenze e culture di varia provenienza” dichiara Riccardo Mastronardi, AD di Cadica Group . “ È dunque un onore per Cadica poter presentare le nostre collezioni alla 25esima edizione di Milano Unica, riferimento d’eccellenza nella previsione delle tendenze del tessile italiano di alta gamma”.

Tante le novità presentate da Cadica per la stagione autunno/inverno, nelle categorie Active , Eco , Lingerie , Pack , Leather , Woman . Le nuove linee si caratterizzano per audaci abbinamenti di materiali diversi, a creare contrasti dall’effetto gradevole : tessiture in stile inglese/scozzeze che ricordano il tweed, insieme a pezzi in silicone, carte naturali e prodotti per i denim lovers, di ispirazione puramente jappo.

Cadica si accosta alla moda che negli ultimi anni sta irrompendo con una linea “Active”, innovativa e dinamica che si sposa sia ai capi più tecnici che a quelli di uso quotidiano.

Caratterizzata da particolari Warning colors che si abbinano a camouflage, dal reflective al trasparente, si presta ad essere una linea capace di spaziare dall’outdoor al metropolitano.

I materiali, come morbidi e leggeri siliconi o impalpabili transfer non intralciano i movimenti oltre ad avere una vera e propria funzionalità come nel caso di patch porta moschettone o passanti per il cavetto dell’auricolare.

La collezione Leather copre invece diversi mondi, dal denim, all’active, al classico. Gli articoli presentano particolari effetti 3D e comprendono accessori per pantaloni, come patch e quinta tasca.

Infine in occasione della 25esima edizione di Milano Unica, Cadica presenta la sua esclusiva collezione Eco composta di prodotti realizzati in carta canapa, sughero, bamboo, stone paper e materiali riciclati ecologici, con cordini in fibra naturale, cotone o canapa. Anche gli inchiostri, a base d’acqua o alimentari, sono 100% naturali.