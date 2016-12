09:00 - È un trionfo dell’arte quello a cui si assiste in passerella e, in particolare, di una sintesi tra due pionieri come Tobias Rehberger e Shozo Shimamoto. Tra geometrie sartoriali e dettagli eleganti, si delinea, nella sua armonia, la collezione dell’inverno 2015 firmata Byblos Milano. Se sono le stampe energiche e gli effetti optical dai colori accesi i protagonisti indiscussi, un ruolo centrale rivestono anche i dettagli che sembrano racchiudere e rivelare allo stesso tempo un’eleganza distintiva. Si parte dai colletti da camicia che si posano su abiti a ruota fino alle cinture annodate in vita, dai colori spesso in contrasto, per segnare le forme. In passerella si susseguono top e camicie su ampi pantaloni e gonne a ruota o a pieghe, altra costante distintiva della maison milanese, che giocano con colori e tessuti a contrasto. È suggestivo come il panno, la pelle e la seta si mixino a tessuti tecnici e come le righe micro e i quadri si mescolino in diverse dimensioni creando effetti ottici, quasi ipnotici. Se i bomber danno un tocco sportivo alla collezione, l’aspetto romantico è del tutto affidato alla sera a cui sono dedicati ricami scintillanti su tulle trasparente, top abbinati a gonne fruscianti e abiti con bustini avvitati, che esaltano il corpo femminile. Geranio, mattone, ma è sopratutto il blu avio a tingere da protagonista i tagli lunghi ed eleganti ma anche le fantasie optical. A completare gli outift sono, poi, le mini clutch e gli stivaletti stringati con tacco scultura, un must have della stagione. Quella che sfila in passerella è,senza dubbio, una silhouette vestita di sartorialità, di delicata eleganza e di estro creativo. Il tutto in un equilibrio contemporaneo, molto suggestivo e moderno.



Byblos Milano: la collezione per l'inverno 2015-16