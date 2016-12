BullisNO: chi bulla perde

OVS, insieme a Fare x Bene Onlus, lancia il progetto BULLIS-NO - Chi bulla perde, volto al dialogo con le nuove generazioni nel loro contesto sociale per eccellenza, la Scuola. Si rivolge ai docenti e ai genitori per fornire loro gli strumenti utili per affrontare l’importante compito educativo e prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Attraverso il sito OVS si sviluppa una formazione a distanza (FAD): esperti professionisti come psicologi, educatori, insegnanti e professori, magistrati, avvocati e polizia postale sono protagonisti di video tutorial di formazione. Il progetto vedrà inoltre la creazione di un decalogo per i genitori consultabile e scaricabile on line.