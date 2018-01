"È come se la silhouette fosse stata disegnata con una linea precisa a partire dalle spalle, come se fosse il tratto di una matita." Queste le parole di Tomas Maier, Direttore Creativo di Bottega Veneta per riassumere la collezione per l'Autunno-Inverno 2017-18.

Capi individuali accentuano la silhouette della collezione Donna, mentre la collezione Uomo esplora la linea decisa degli abiti, giocando con variazioni del tuxedo sia per il giorno che per la sera.

Le collezioni Uomo e Donna sono complementari. Sono state progettate allo stesso tempo, e parlano la stessa lingua".

In passerella sfila un lusso raffinato, ispirato al glamour delle dive anni '40. Un'eleganza impeccabile, femminile e rigorosa. Assolutamente mai banale.