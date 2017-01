Bottega Veneta: la collezione per l’Autunno-Inverno 2016-2017

La collezione Bottega Veneta per l’Autunno-Inverno 2016 firmata Tomas Maier ruota attorno al significato dell’eleganza e dello stile.

Dalla passerella risuona un messaggio forte e chiaro: il vero lusso è vestirsi con semplicità.

Come in un puzzle, i look si scompongono e ricompongono a proprio piacimento. Le silhouette dei cappotti lunghi e delle giacche da uomo in velluto sono allungate. I completi alternano pantaloni ampi a gonnelline a pieghe.

I maglioni soffici in cachemire si indossano sotto capispalla preziosi in lurex, mentre il tailleur lascia spazio ad abiti bon ton rigorosamente in chiffon e ad una lunga serie di abiti sottoveste.

Grande spazio agli accessori, che si fanno preziosissimi: borse in coccodrillo e gioielli in argento anticato completano i look.