Blauer: la collezione per lʼestate 2018

L’azienda veneta FGF Industry, produttrice e distributrice del premium brand #blauer Usa, presenta la nuova collezione Spring Summer 18, sempre più rivolta al futuro ma rimanendo fedele all’heritage del brand.

I pezzi chiave di questa collezione sono le intramontabili giacche in pelle e in piuma leggera, ispirate al mondo militare e dei biker, sia nell’uomo che nella donna.

La collezione per la Primavera/Estate 2018 si suddivide in due parti, quella Outdoor dal gusto militare e work, e quella Urban dalle linee più pulite e dal look più cittadino.

L’outdoor della collezione #blauer Usa uomo presenta materiali nuovi, come le fibre naturali del lino, il canvas, e propone stampe, patchwork e camouflage mischiato ai rasi militari, cotoni/nylon, malfilè e rip stop trattati.