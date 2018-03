Beatrice B: la collezione per lʼinverno 2018-19

Royal purple, chocolate e gold fusion evocano un remaster di tonalità del passato che mixate insieme creano il presente. Il maxi coat in tartan inserisce nel corner una leggera contaminazione grunge, resa sofisticata grazie al top giallo con pizzo nero, al completo in velluto viola e alla stampa a macro fiori applicata a pantaloni palazzo fluidi, giacche destrutturate e camice con dettagli neri a contrasto.



L’abito fluido stampato con pattern a fiori pennellati e i sofisticati intarsi geometrici in lana Merinos per dolcevita creano un’atmosfera allo stesso tempo vintage e contemporanea grazie all'accostamento tra stamina orange e raspberry. I capi con dettagli di piume e gli abiti scivolati in velluto degradè accentuano questa atmosfera vintage che viene contaminata da elementi contemporanei come il tailleur giacca-pantalone e il gilet arancio insieme alla maglieria in viscosa stretch multi righe.



Il focus è l'espressione del mix tra rosso e fucsia, che spezza le regole creando un accostamento d'avangurdia e divertente allo stesso tempo. Le stampe geometriche stile Menphis conferiscono carattere ad abiti a vestaglia e bluse scivolate che introducono il mondo della maglieria pensata su macro colour-block in lana Merinos e ricami preziosi su pull misto cachemire. Il velluto fucsia declinato su abiti arricciati sdrammatizza il tailleur very berry con ricamo hand-made.



L'effortless style dalle forme fluide si mischia a tessuti e dettagli raffinati, creando un mood dallo charm unico. Il plaid di lana a righe verticali si fonde con capi in seta in cui il punto smock crea arricciature che esaltano i volumi delle maniche. Il pois turchese e verde inserisce nel corner una nota ironica grazie a bluse scivolate, abiti e gonne longuette. Il velluto a fiori stampato, tessuto che rimanda alla ricchezza e all'eleganza del nostro heritage, viene attualizzato e mixato con forme destrutturate e rilassate. La stampa a fiori viene poi declinata anche su twill di seta per dare vita a maxi camicie funzionali ma di classe. Gonne plissettate metallizzate o colour-block, slip-dress e abiti longuette in velvet teal creano un elegante contrasto in cui il pizzo e il velluto si fondono con tessuti moderni e capi funzionali.



L’eleganza essenziale e curata delle tonalità dell’indigo crea un’anima legata al design geometrico. La spontaneità delle sete fluide e dei capi decostruiti mixati con stampe clean e lineari, si fondono in un corner versatile, dove il paradigma principale è l’eleganza senza eccessi. Questo mood propone un remaster della maglieria: lana merinos con inserti dei tessuti di collezione, cappe over misto alpaca e capi in kid mohair con dettagli di lurex integrano la collezione con capi funzionali ma d'impatto. Ricami hand-made spaziano tra le geometrie e il design floreale, donando agli uniti un tono ricercato anche grazie al colour-block black & white. Infine gli abiti arricciati in jersey gessato e le maxi giacche in paillettes blue-silver creano dinamicità in questo mondo dall'estetica pulita e ricercata.