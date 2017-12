Barbara Fabbroni: “Sesso & seduzione”

Un libro che si legge come un romanzo ma che ha il carattere di un manuale: è “Sesso & Seduzione”, il nuovo lavoro di Barbara Fabbroni, edito da Armando Curcio Editore, presentato in anteprima a Milano.

Un volume unico, nato nel solco della rubrica settimanale che la psicologa - scrittrice tiene su Novella2000 e frutto di un vero e proprio viaggio all’interno della seduzione compiuto con la complicità di Roberto Alessi, direttore del magazine e autore della prefazione del libro, nonché partner ideale di questa nuova e intensa avventura.

Amore, passione, vita, fantasia, gioco, seduzione e sesso: questi sono gli ingredienti speciali, mixati a dovere da una love coach d’eccezione, che usa la sua esperienza e il suo intuito intrecciando storie vissute ed esperienze per costruire un cocktail di lezioni di vita. Ogni capitolo del libro, infatti, è dedicato ad affrontare i diversi temi dell’universo sentimentale e, con un’accurata e ironica disamina, suggerisce, consiglia, aiuta a districarsi nel labirinto dei sentimenti, con idee pratiche e speciali percorsi cinematografici e di lettura. Tutto all’insegna di quella leggerezza cara a Italo Calvino che si traduce in un approccio piacevole, ludico e, appunto, leggero a questioni intimamente pesanti e spesso difficili da affrontare.