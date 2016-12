Barbara Fabbroni "COACH IN LOVE"

Un modo inedito di vivere il sentimento è quello raccontato nelle pagine del romanzo " Coach in Love " firmato dalla psicologa-scrittrice Barbara Fabbroni presentato a Milano dall'autrice stessa affiancata da due voci d'eccezione, Lella Costa e Stefania Rocca.



Barbara Fabbroni psicologa, psicoterapeuta, specializzata in terapia breve strategica, analista transazionale clinica supervisore e didatta in training (PTSTA-P), psicopatologa, docente, saggista - è autrice di numerosi saggi, articoli scientifici e libri per bambini. Nel 2013 ha vinto il premio per la saggistica Cesare Pavese, mentre nel 2014 il premio saggistica Tagete.



Nel 2015 ha pubblicato il suo romanzo " L'Amore, forse " e nel 2016 ha assunto l'incarico di direttrice per le edizioni Pink.



E non è tutto. Fino al 6 giugno, il romanzo sarà protagonista delle vetrine Feltrinelli in un circuito di 25 librerie su tutta Italia. Un percorso affascinante, nel cuore e con il cuore, pronto a conquistare i lettori della Penisola.