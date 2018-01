Balmain: la collezione per lʼestate 2018

La sensualità torna in passerella. Olivier Rousteing per la collezione Primavera - Estate 2018, riscrive i codici della femminilità in chiave assolutamente glamour.

Nuovi tessuti incontrano ricami, paillettes e decorazioni, mentre il black and white si mixa con i toni elettrici più cool.

Rouches e frange, PVC e vinile, righe e quadri. Parola d'ordine sovrapposizione.

Le silhouette sono elaborate e asimmetriche, mentre, outfit dopo outfit, si passa da un daywear glam e un po' scanzonato, fatto di semplici t-shirt con stampa da abbinare a lunghe gonne con volants assolutamente sartoriali o splendidi completi con pantaloni arricchiti da borchiette, ad abiti da sera assolutamente unici.

E' una nuova idea di donna. Sensualmente accattivante, fieramente audace.