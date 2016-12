Balmain: la collezione per lʼestate 2017

In una passerella trasformata in un Eden tropicale, va in scena la collezione per la Primavera – Estate 2017 di Balmain.

Sensuale, decisa e molto glam. La donna disegnata da Olivier Rousteing è tutto questo e molto di più. Silhouette ampie e fluide si arricchiscono di spacchi profondi e trasparenze nette. Caftani, tuniche, ponchos sovrapposti e asimmetrici si alternano a pantaloni dagli spacchi abissali e top dai tagli architettonici.