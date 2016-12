Atelier Versace: lʼHaute Couture per lʼinverno 2016-17

Una donna affascinante, di potere e sicura di sé. La collezione Haute Couture Atelier Versace per l’Autunno-Inverno 2016/2017 non delude le aspettative.

Una collezione che coniuga l’eleganza alla sensualità e alla delicatezza. La figura femminile intesa come dea dell’antica Grecia che ostenta la sua bellezza tra le stoffe drappeggiate.

I midi-dress sono decorati con rouches e ricordano gli abiti dei primi anni '50, arricchiti da un bagliore di paillettes che li rendono più contemporanei. La struttura ricorda quelli degli origami, dai colori shock mixati a quelli più tenui.

Un tocco di dolcezza proviene dagli abiti a kimono,colorati e tendenzialmente asimmetrici.

Immancabili gli abiti da sera, molto sensuali: lunghi con strascico, dotati di spacchi vertiginosi abbinati a scarpe décolleté a punta con fiocchi en pendant.

In passerella sfilano look da red carpet, grintosi e sexy, "very Versace".Per donne audaci ma sempre assolutamente chic.