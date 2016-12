foto TV Moda

Che l’esplosione dei colori sia da sempre un must del il brand spagnolo è un dato di fatto, ma questa volta Custo Dalmau si è davvero superato dando vita ad un gioco psichedelico di fantasie e tonalità multivitaminiche. Le forme geometriche, piuttosto essenziali, racchiudono trame ricche dal forte tribal mood: motivi decorativi aztechi si alternano a patterns tropicali e a disegni grafici ricercati. Seduttrice e contemporanea, sfila una donna che veste Custo Barcelona in spiaggia come in città , tra trasparenze celate e cappotti ovesize; maxi bluse in organza e mini shorts. L’ispirazione tribale contagia anche le calzature che se da un lato propongono decolletè con tacco a spillo e allacciatura alla caviglia dall'altro virano, decise, verso sabot con zeppa.

