La sfilata di Byblos Milano collezione Primavera/Estate 2014

Vola come una butterfly bella e sensuale, danza urlando al mondo il suo lato più rock. E' l'affascinante metamorfosi messa in scena da Byblos Milano che per la primavera estate sceglie la farfalla come perfetto emblema di cambiamento ed innovazione. Una miscela di fragilità e forza caratterizza questa donna dai mille volti. Abiti tatoo, aderenti come una seconda pelle, esplodono in un gioco di pieghe oltre il punto vita, shorts e mini gonne couture si alternano a volumi esasperati. Non solo gothic rock dresses. Bomber, gonne skater in pelle, pantaloni skinny, per una biker dal tocco aggressivo e ribelle firmata Bylos Milano.