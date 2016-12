La sfilata di Angelo Marani collezione Primavera/Estate 2014

09:00 - L’istinto animale e la new technology si combinano e si fondono nella collezione di Angelo Marani dal titolo “Animalogica”. Un elogio ad una natura contemporanea, in cui ghepardi, zebre e giraffe rivivono su tessuti dal forte imprinting innovativo. Una passerella su cui riecheggiano i suoni e i colori de “La mia Africa”, la pellicola tanto amata dallo stilista. Di sera, come di giorno, dominano i colori del cielo: dal giallo all’arancio sunrise, attraverso il rosso fuoco e le molteplici varianti del celeste, per un immaginario africano che vuole guardare oltre i nostri orizzonti.