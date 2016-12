Hair trend: Balayage

foto Web

Finalmente gli hair stylist di tutto il mondo ci svelano i segreti del famoso “Balayage”, tecnica che consente di schiarire i capelli in modo naturale. Amato dalle attrici del Jet Set internazionale, da Sarah Jessica Parker a Jennifer Aniston, insieme allo Shatush, che schiarisce le lunghezze lasciando la radice scura, il Balayage è un trend che sta letteralmente spopolando nei saloni di bellezza. Si decolora il capello in modo uniforme dalla radice alle punte, ottenendo come effetto finale un’illuminazione generale della chioma con colpi di luce più evidenti, come se si trattasse di riflessi provocati dal sole. E’ particolarmente adatto a capelli chiari, ma gli esperti sconsigliano il “fai da te”. Il risultato non deve essere troppo uniforme ed è importante rispettare il colore di base . Seguite i consigli del vostro hair stylist ed otterrete una chioma assolutamente glam!