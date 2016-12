Esplode il taglio corto!

foto Web

09:00

Dopo il cinema, che ci ha regalato un salto nella magica atmosfera dei lontani anni '20 de “il grande Gatsby”, è il turno dei coiffeur delle star, che si sono divertiti dando via libera alla loro creatività. Un vero e proprio cult è proprio il taglio alla “garçonne”, con nuca pulita e frangetta corta, da portare anche sul lato, tipico delle "flapper girl". C

on colpi di forbice irregolari, tagli sfilatissimi e rasature laterali, si sfornano look come quello dell'attrice