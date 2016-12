Calzedonia summer show

foto TV Moda

È un evento di portata internazionale quello con cui Calzedonia inaugura la sua primavera- estate 2013. Sullo sfondo del Palacongressi di Rimini ha luogo uno show che coinvolge ben 3300 persone tra invitati e celebrities di tutto il mondo, prima fra tutte Sarah Jessica Parker, la mitica Carrie di Sex and the City, icona delle fashioniste. Lo spettacolo, come sottolinea Sandro Veronesi, presidente e fondatore del gruppo, rappresenta un'occasione per far conoscere il marchio a livello internazionale anche nell'area beachwear, per crescere ed innovare.Sul palco accompagnano la sfilata vera e propria le esibizioni musicali di Kesha e dei Planet Funk, della dj Leigh Lezark, di Simona Molinari e Dorotea Mele, che canta “Lovely on my hand”, colonna sonora dello spot televisivo Calzedonia.Ad attraversare il red carpet della serata, oltre alla già citata Parker, star come Tali Lennox, Poppy Delevigne, Marie-Ange Casta, Margareth Madè, Paula Echevarria, Victoria Guerra, Josephine de la Baume, Andrea Osvart, Ireland Baldwing e le italianissime Caterina Murino, Laura Chiatti, Carolina Crescentini, Giulia Michelini e Nicole Grimaudo.Sfilano in passerella le ex- veline Melissa Satta e Federica Nargi e naturalmente la testimonial Sara Sampaio, che viene sollevata in aria su una sfarzosa altalena. A contornare la passerella, dunque, anche tanti effetti speciali e video- scenografie.La collezione, ispirata all'immaginario della Rimini degli anni '50 e '60, quella di Fellini e dei personaggi famosi, presenta tre macro trend: Grand Hotel, più sofisticato, Navy Chic & Floreale, per chi ama gli evergreen, e Rock & Color Block, più contemporaneo con le sue borchie, le geometrie e i mix di colori shock. Energia, colore ed emozione per una collezione che fa spettacolo!







