Stella Mc Cartney veste i volti delle star

Avere un papà famoso nel mondo della musica non ha impedito a Stella Mc Cartney di diventare altrettanto celebre in tutt'altro settore: la moda. Il suo marchio, stagione dopo stagione, sforna abiti e accessori trendy, glamour e contemporanei, oggetti di desiderio da parte dell'universo femminile e must indispensabili per completarne il guardaroba.