BETSEY JOHNSON: LA FANTASIA NON HA ETA'

foto TV Moda

09:00

Più che una collezione di moda, quella di Betsey Johnson, che lo scorso agosto ha festeggiato il suo settantesimo compleanno, è un tripudio di colori, tessuti, accessori e richiami che vanno dal college all'hippy, dal rock alle citazioni burlesque: uno stile non riconducibile ad un trend, ma espressione unica che si costruisce capo dopo capo.