LACOSTE: RITORNO ALLE ORIGINI

Lacoste festeggia quest'anno il suo ottantesimo anniversario e per l'occasione il direttore creativo Felipe Oliveira Baptista ha pensato bene di sfogliare gli archivi storici, riportando alla luce gli anni Ottanta della maison. Da sempre Lacoste è associato al tennis ed è questo che il designer enfatizza. Racchette, palline, campi e l'iconica polo, si trasformano ironicamente in stampe che, in differenti tonalità e combinazioni, colorano e movimentano abiti, tute e poncho.



Rivivono i marsupi degli Eighties, che mimetizzandosi ai pantaloni ne fanno un capo moderno e davvero cool. La polo si allunga in vestiti, stampati all-over o a righe in blocchi di colore. Le camicie hanno le maniche corte che sfiorano il gomito: concetto di oversize che fa da filo conduttore e immagine di comfort, sportività e leggerezza.

Direttamente dal campo da tennis, una collezione che trasforma lo sportswear in pret-à-portèr. Assolutamente glam!



