MICHAEL KORS: BACK TO THE SIXTIES

Per questa primavera- estate, Michael Kors si è ispirato agli anni '60, mixandone le suggestioni a quelli che sono sempre stati i principi base del marchio. L'idea di una donna libera ed energica, che all'epoca aveva contraddistinto stilisti come Courreges, Cardin e Balenciaga, e che ben si associa al comfort sofisticato di Kors, si esprime attraverso linee sobrie, tagli rigorosi e campiture di colori forti. In un singolare revival, dominano cappotti e gonne dalla linea a trapezio, tasche applicate a oblò e cinture rigide con fibbie ovali.