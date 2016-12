foto TV Moda

Dopo Tokyo, New York, Londra, Parigi e Berlino, la mostra by Karl Lagerfeld dal titolo “The little black jacket” è approdata a Milano in occasione del Salone del Mobile, nella suggestiva location tardo- barocca della Rotonda della Besana. Protagonista la celebre giacca nera disegnata negli anni '50 da Coco Chanel e divenuta un must del guardaroba femminile, sinonimo di eleganza, stile, bellezza e raffinatezza. Lagerfeld, con la collaborazione stilistica di Carine Roitfeld, direttore creativo di Vogue Paris, la reinterpreta attraverso 113 scatti, precedentemente pubblicati nel libro “The little black jacket, Chanel's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld”.



A vestire la piccola giacca nera attori, cantanti, modelle e stilisti amici della maison: il genio Karl, che ha già collaborato come fotografo con Harper's Bazaar, Numero e Vogue, ne coglie l'essenza e l'anima, facendo in modo che la giacca acquisti un'espressività nuova e differente scatto dopo scatto.



Da Sarah Jessica Parker, icona della moda, al ballerino Roberto Bolle, dal re dell'hip- hop Kanye West alla modella Elisa Sednaoui, che la indossa sopra ad un tutu: un cocktail di personaggi che culmina con la foto della direttrice di Vogue America, Anna Wintour, l'unica ritratta ironicamente di spalle...anche così sarebbe impossibile non riconoscerla!



Come il luogo che la ospita, la mostra ha un carattere intenso, misterioso e romantico. Le fotografie sono tutte in bianco e nero o in filtri di colore applicati su tutta l'immagine, mentre alcune sono proposte in negativo. Particolare poi una stanza misteriosa, all'interno della quale vi sono delle litografie su vetro realizzate con una tecnica usata per le vetrate delle chiese: all'insegna di uno stile e di un lusso intramontabili che non conoscono confini.





