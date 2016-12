CARLOS MIELE: ARTIFICIO E NATURA

foto TV Moda

09:00

Già da alcuni anni il designer brasiliano Carlos Miele esporta le sue collezioni a New York, facendosi notare soprattutto per la tendenza a mescolare tecnologia e temi naturalistici. Anche per questa stagione, Miele non si smentisce e fa della stampa animalier il suo punto di forza, muovendosi attraverso paesaggi esotici e tropicali. Tessuti leggeri e velati si tingono di maculato e tigrato, sovrapponendosi o intrecciandosi. Che sia sugli eleganti abiti lunghi, sulle gonne a rouches, sui morbidi pantaloni o sulla tutina, le stampe si mixano in accostamenti cromatici di giallo, nero e azzurro oppure bianco e nero abbinati al verde smeraldo. L'ispirazione selvaggia si fonde al carattere austero di corpini fasciati, gonne svasate, decollete in evidenza e punto vita sottolineato da cinture arricchite con pietre. Il tutto accessoriato di nodi, drappeggi, balze e micro- plissettature, che rimandano ad un glamour tipicamente Hollywoodiano. Anche le frange, in stile flapper girl anni Venti, si rivelano elemento chiave della collezione, esaltando il movimento di outfits e borse. Un insieme di suggestioni che incanta e seduce.