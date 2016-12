DIESEL BLACK GOLD E LA CULTURA SKATE

foto TV Moda

Diesel Black Gold non si smentisce mai nell'adottare uno stile urban e giovane. Questa volta, la designer Sophia Kokosalaki ha tratto ispirazione dall'immaginario della cultura skate anni '90. La stessa sfilata si è aperta con l'esibizione di skaters in evoluzioni sulla rampa.





Ecco una silhouette morbida, con giacche e cappotti oversize, jeans dai risvolti colorati, abiti di maglia a rete che creano giochi di sovrapposizioni. Regna il black and white, mentre il colore è limitato ai dettagli e alla stampa ispirata ad un graffito londinese, visto dalla designer stessa. Forte l'impatto visivo della pelle che, oltre che per le classiche giacche biker, viene impiegata anche per abiti e t-shirt. Scarpe e cinture si arricchiscono di frange che conferiscono movimento alla silhouette.