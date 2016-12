Clio per Maybelline New York

foto TV Moda

18:16

Dal web alle sfilate. La Make – Up Artist più popolare d’Italia, Clio, ha dato il suo tocco di stile, firmato Maybelline New York, nel backstage della sfilata di Kristina Ti. L’imperativo? Creare un make-up ispirato ai microrganismi marini. Ma seguiamo step by step la costruzione di queste “plastic dolls” da passerella. Si sa, chi ben inizia è a metà dell’opera, quindi al via con la crema idratante e la magica bb cream by Maybelline New York, perfetta per rendere la pelle fresca e luminosa in un solo gesto. Attenzione però, come ci suggerisce la nostra Clio, è sempre bene spalmarla con le mani perché il calore delle dita assicura un assorbimento omogeneo e profondo! Pronta la base, ci si può occupare degli occhi. I toni scelti per interpretare al meglio il mood cosmico di questo fashion show sono il giallo, il verde acqua e il color vinaccia, che come delle gocce indefinite cadono su palpebre color porpora. Un segreto? Un tocco di dark all’estremità esterna dell’occhio ne allunga la forma e ne valorizza l’intensità! E per un effetto smoky eyes, Clio e Maybelline New York, ti consigliano qualche traccia di matita grigia perfetta per definire il perimetro inferiore dell’occhio, proprio come ci insegnano le ultime tendenze in fatto di make-up. Passiamo quindi alle labbra. Il gioco è semplice. Un velo di correttore per uniformarne i tratti e tanto,tanto, burro cacao per un effetto nude, ma ricercato. Ci siamo, che la sfilata abbia inizio..