Maserati: la Quattroporte alla conquista di Milano

Debutto in società per la berlina di lusso più veloce al mondo! La nuova Maserati Quattroporte, ad esattamente 50 anni dalla sua nascita nel 1953, viene celebrata con un party d’eccezione tra intenditori, appassionati e vip della scena italiana. Un marchio leggendario nel settore automobilistico che si rinnova senza rinunciare ai suoi valori più tradizionali: eleganza ed alte prestazioni si combinano perfettamente in un gioiellino che sfida le leggi della velocità e del design. “La vita è un viaggio, parafrasando il nostro claim For Life’s Gran Tour e questa è la vettura perfetta per compierlo”, queste le parole del Ing. Giulio Pastore, General Manager di Masarati Europa, a promozione di una vettura adatta per le grandi occasione come per la vita di tutti i giorni. Madrina della serata la biondissima Natasha Stefanenko, sofisticata, sportiva e raffinata proprio come la berlina protagonista dell’evento 5 stelle firmato Maserati.

