foto Ufficio stampa

09:00

Un nome che riecheggia nella cinematografia internazionale da diversi anni quello di Penelope Cruz. Bellezza mediterranea ,dal temperamento passionale e dal talento disarmante, continuamente contesa dai maestri del grande schermo.



Classe 1974, la Madonna di Madrid, così è conosciuta nella sua patria, inizia la sua carriera artistica come ballerina per poi buttarsi a capofitto nella recitazione. E sono proprio la sua delicatezza da un lato e la sua sensualità latina dall’altro che fanno di Penelope Cruz l’oggetto del desiderio di svariati registi europei. Primo della lista? Il volto e l’anima del cinema spagnolo Pedro Almodovar che ha il merito di aver regalato alla bella attrice una notorietà mondiale.



E’ infatti grazie al film Tutto su mia madre che Penelope diviene una star hollywoodiana a tutti effetti. E come ogni diva che si rispetti, non delude gli amanti del gossip con love stories a 5 stelle, sbocciate, non casualmente, nei dietro le quinte dei suoi film. Una Passione Ribelle quella che l’ha gettata tra le braccia del bel Matt Damon, una relazione da copertina con l’affascinante Tom Cruise quella nata sul set di Vanilla Sky, e una parentesi di fuoco con l’attraente Matthew McConaughey, conosciuto sul set di Sahara. E come non farsi ammaliare da Johnny Depp, incontrato durante le riprese di Blow e ritrovato nei panni di Jack Sparrow ne I Pirati del Caraibi? Impossibile!



Altro pellicola, altro amore. Lui si chiama Javier Bardem ed è colui che ha strappato alla bella spagnola il fatidico sì! Galeotto fu infatti il capolavoro di Woody Allen Vicky Cristina Barcelona che è valso alla Cruz non solo un matrimonio da sogno, ma anche un Oscar come migliore attrice non protagonista.



Anche il nostro paese è annoverato tra gli amori indiscussi dell’attrice. Dal ruolo di Italia, in Non ti Muovere al recente Benvenuto al Mondo. Penelope Cruz diventa così anche musa di Sergio Castellitto,a lui il merito di aver fatto emergere la sua anima più latina.



E se le volessimo attribuire un colore? Beh sarebbe senza dubbio il rosso! E’ infatti una Red Passion a fare da sfondo agli scatti del noto fotografo di moda Kristian Schuller per il calendario Campari 2013!

Tredici immagini aventi come fil rouge il tema della superstizione.Tra gatti neri e specchi frantumati, spiccano abiti e scarpe di colore rosso fuoco, a firma delle più prestigiose case di moda come Monique Lhuillier e Ferragamo, oltre ai gioielli disegnati da Chopard, che fanno brillare la bella Penelope di luce propria,in ogni singolo scatto.