Sanremo: spazio alla moda!

Il Festival di Sanremo 2013 è alle porte e i rumors su quest’edizione che si preannuncia vulcanica e irriverente, merito anche della conduzione dall’anima satirica di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, sembrano davvero inarrestabili. Tra giovani e big, scenografie e ospiti d’eccezione, al via la kermesse più chiacchierata d’Italia! Melodie a parte, tutti gli occhi sono già puntati sugli splendidi abiti che brilleranno sul magico palco dell’Ariston. Una bionda e una bruna. Una angelica e dal sapore medio orientale, l’altra con l’eleganza e lo stile tutto italiano. Bar Rafeli e Bianca Balti, le due super top model scelte per la 63 esima edizione del Festival, incanteranno con i loro look da mille e una notte.. e le premesse ci sono tutte! Mentre la bella lodigiana non può far altro che portare sul palco la sua assodata amicizia con i due stilisti Dolce&Gabbana, a loro anche il merito di averla notata e portata alle stelle, la ex invidiatissima fidanzata di Leonardo Di Caprio vestirà Roberto Cavalli. 4 gli outfit creati appositamente per lei dalla maison. Come una vera sirena scenderà dalle scale in un abito in seta blu impreziosito da motivi floreali sullo scollo e da paillettes nei diversi toni dell’argento sul corpetto. Sempre in seta, ma questa volta di colore rosso il vestito monospalla in mousseline, arricchito da drappeggi e cristalli e caratterizzato da un profondo spacco anteriore..un dettaglio sempre molto apprezzato dal pubblico dell’Ariston! Molto raffinato e sofisticato anche il terzo abito turchese, con ampia gonna in plissè soleil e speciali lenti soffiate artigianalmente che creano un motivo a farfalla sul bustier. Cambio di scena per l’ultimo ingresso della biondissima Bar Rafaeli, questa volta in versione androgina nel suo tuxedo esclusivo in cady color avorio per un look maschile dall’alta carica di sensualità.