Nail Mania!

Sono il vero accessorio indispensabile, e non si comprano in un negozio … stiamo parlando delle unghie! Mai come quest’anno sono loro le protagoniste indiscusse dello stile. E non solo. Perché farsi le unghie è un momento di relax, una coccola che ci dedichiamo, e uno sfogo per la nostra creatività.



Abbandonata lentamente la french manicure, adesso si osa con il colore! Accanto a gialli intensi, rossi seducenti e blu acquatici, sono i decori a farla da padrone. Piccoli dettagli come righe dorate o divertenti pois arricchiscono sempre di più le nostre unghie. E mentre le nostre città si arricchiscono sempre più di nail bar, per chi preferisce farsele da sole, l’importante è la precisione e una buona manualità … senza dimenticarsi l’immancabile acetone! Eh, sì, perché il bello delle unghie è che c’è spazio per sbagliare una passata di solvente e siamo pronte per ricominciare!



E allora tutte pronte per coccolarsi?