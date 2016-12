L'uomo di Gucci

foto TV Moda

09:00

Fugge dallo stress della metropoli per rifugiarsi in un countryside dove vige rigore e leggenda. E’ questa l’immagine di gentlemen romantico e contemporaneo pensata da Frida Giannini, direttore creativo di Gucci ormai al settimo mese di gravidanza, per il prossimo autunno inverno. Accoglie le influenze urban e le reinterpreta con un linguaggio che parla di tradizione, artigianalità e classicità . Guarda al futuro gettando uno sguardo al passato , verso un fashion calibrato e gentile, fatto di completi, anche spezzati, di motivi chiave del guardaroba mannish, come il check e il pied-de-poule, di forme che ricordano gli antichi principi. Avanza in passerella l’uomo regale di Gucci: un perfetto cadetto di giorno, orgoglioso nelle sue giacche doppiopetto con bottoni dorati o in cappotti dalle silhouette oversize, e si trasforma in un principe metropolitano di sera momento in cui sfoggia tutti codici dell’eleganza storica della maison. Ed è così che il tuxedo assume un sapore campestre o si presenta super lussuoso nella versione in jaquard di seta. E non poteva mancare un equilibrato gioco di colori che spazia dal celeste carta da zucchero, winter white, ocra, arancione, rosso bruciato e verde a interrompere il nero e il grigio.

Guarda il video